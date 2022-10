Jerônimo Rodrigues derrota ACM Neto e é o novo governador da Bahia

Em sua primeira disputa eleitoral, o ex-secretário estadual da Educação Jerônimo Rodrigues (PT) derrotou o ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil) e será o novo governador da Bahia. O petista obteve 52,79% dos votos válidos, contra 47,21% de seu adversário.

Com a vitória neste segundo turno, o PT vai governar o estado da Bahia pela quinta vez consecutiva. Jerônimo repete o feito de seus padrinhos políticos, o governador Rui Costa e o ex-governador Jaques Wagner, que foram eleitos em 2006, 2010, 2014 e em 2018.

Ancorado no apoio do candidato a presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e de Rui Costa, Jerônimo Rodrigues fez uma campanha com o desafio de se tornar conhecido pelo eleitorado baiano, já que concorria a um mandato eletivo pela primeira vez. Ele foi escolhido candidato apenas em março deste ano em meio a uma crise no PT baiano após a desistência do senador Jaques Wagner.

Agrônomo e professor da Universidade Estadual de Feira de Santana, Jerônimo foi secretário estadual de Desenvolvimento Agrário e de Educação.

O petista iniciou a campanha de um patamar baixo, registrando 16% das intenções de voto na primeira pesquisa Datafolha divulgada em 24 de agosto, contra 54% de ACM Neto.

Mas ganhou tração durante a campanha, sobretudo após o início da propaganda eleitoral na TV e no rádio. Terminou o primeiro turno com 49,45% dos votos válidos contra 40,80% do ex-prefeito de Salvador.

No segundo turno, Jerônimo reforçou a aposta na nacionalização da campanha e intensificou a associação entre o candidato e Lula.

Prefeitos, deputados, vereadores e líderes políticos que haviam apoiado o ex-prefeito de Salvador no primeiro turno aderiram ao petista. As alianças incluíram até um movimento "JeroNaro", com voto casado em Jerônimo e no presidente Jair Bolsonaro (PL).

Diferentemente do adversário, ACM Neto se manteve neutro nos dois turnos da eleição nacional para atrair tanto eleitores de Lula como de Bolsonaro.

Na corda-bamba entre lulistas e bolsonaristas, foi chamado pelos adversários como o "candidato do tanto faz" e fustigado pelos dois lados. No segundo turno, contudo, fez acenos mais claros aos eleitores bolsonaristas e recebeu o apoio do presidente, que defendeu voto em ACM Neto.