Segundo turno eleitoral no Rio Grande do Sul foi tranquilo, avalia TRE

O Rio Grande do Sul registrou 46 ocorrências relacionadas ao segundo turno das eleições de 2022, a maior parte de boca de urna (9), seguido por vias de fato - violência que não resulte em lesão corporal - (5), apreensão de objetos e porte ilegal de arma (4 cada). A informação foi atualizada pelo boletim enviado às 17h30min pela Secretaria de Segurança Pública, ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RS).

O número é considerado baixo pela diretora-geral Ana Gabriela Veiga, que classificou o dia de votação como tranquilo no Estado. “O dia transcorreu dentro da normalidade e as intercorrências que tivemos foram dentro do esperado, nada que significativo ou que tornasse esse segundo turno difícil”, avaliou. Ana atribui isso à organização do tribunal e ao fato de serem somente dois cargos em disputa.

Em três municípios gaúchos, além dos votos para presidente e governador, foram realizadas eleições suplementares: Cachoeirinha, Cerro Grande e Entre Rios do Sul. Em Soledade, no norte do Estado, foi preciso fazer a troca de uma urna eletrônica por urna manual, em que a votação se dá com cédula.

Ana Veiga informou que as ações da Polícia rodoviária Federal não saíram da normalidade no Estado. “Quando soubemos que isso estava acontecendo e que o teria coletiva do Ministro Alexandre de Moraes (presidente do Tribunal Superior Eleitoral), pedimos informações ao centro de governança integrada. Não tivemos nada de diferente do que é o hábito da PRF”, declarou.