Datafolha se adianta e publica que Leite é o primeiro governador reeleito do RS

Com pouco mais de 40% das urnas contabilizadas, o Datafolha se adiantou e publicou que Eduardo Leite (PSDB) é o primeiro governador reeleito do Rio Grande do Sul. Ele compete com Onyx Lorenzoni (PL), que havia liderado no primeiro turno.

No comitê do tucano, em Porto Alegre, o clima já é de vitória. “Até agora são votos da maioria da serra gaúcha, onde o diferencial ainda não é tão grande, mas mesmo assim positivo para Eduardo Leite. Temos certeza que quando os votos da Região Metropolitana abrirem, ampliará ainda mais a diferença”, avalia Ramiro Rosario, que está no local.