Eleições 2022: Apuração e os resultados do segundo turno

19h17min - O presidente Jair Bolsonaro vence as eleições no Rio Grande do Sul, embora siga perdendo no cenário nacional. No estado gaúcho, ele tinha 56,37% dos votos, enquanto Lula, 43,63%, quando a apuração chegou a 97,01% das seções totalizadas.

19h - Eduardo Leite faz história e é o primeiro governador reeleito no RS .

18h45min - O candidato à presidência pelo PT, Lula virou na apuração. Agora ele lidera com 50,01%. Jair Bolsonaro tem 49,98%.

18h37min - Onyx só deve se pronunciar após definição da eleição a presidente, disse uma assessora da campanha. O clima é tenso em seu comitê, já que ele segue perdendo para Eduardo Leite na apuração.

18h27min - Se seguir no ritmo da apuração até o momento, divulgação do resultado do Rio Grande do Sul sairá até 20h, informa o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do RS, desembargador Francisco José Moesch.

18h23min - Chama atenção a quantidade de adesivos de Lula (PT) entre apoiadores de Leite (PSDB) no comitê do tucano, em Porto Alegre. Nenhum adesivo de apoio a Bolsonaro (PL), no entanto.

18h06min - No Salão Piratini do Hotel Deville Prime - uma escolha estratégica da candidatura de Onyx -, apenas as vozes dos profissionais da imprensa eram ouvidas. As duas integrantes da equipe de campanha que ficaram do outro lado da cerca monitoravam as redes sociais, enquanto mais de uma dezena de assessores aguardavam em silêncio no lado de fora do espaço.

17h57min - Datafolha se adianta e publica que Eduardo Leite é o primeiro governador reeleito do Rio Grande do Sul.

17h51min - Clima de otimismo e euforia no comitê central da campanha de Eduardo Leite (PSDB), na Zona Norte de Porto Alegre. Um cenário completamente diferente do mesmo local durante o primeiro turno. Militantes tucanos vibram a cada atualização em que Leite aumenta a margem para o adversário, Onyx Lorenzoni (PL).

17h44min - Em Porto Alegre, Eduardo Leite (PSDB) lidera os resultados. Com 12,62% das urnas apuradas, ele tem 69,68% dos votos, enquanto Onyx Lorenzoni, 30,32%.

17h30min - A partir das 19h, os candidatos ao governo do RS, Eduardo Leite e Onyx Lorenzoni, devem falar com a imprensa em seus comitês. No de Onyx, os preparativos para receber a imprensa estão na reta final.

17h19min - A apuração das urnas do Rio Grande do Sul para o segundo turno começou às 17h18min deste domingo (30). A primeira amostragem mostra Jair Bolsonaro na vantagem para o Brasil e Eduardo Leite para o governo do Estado. Bolsonaro tem 60,95% de votos, enquanto Lula, 39,05%. Na corrida estadual, Eduardo Leite soma 52,93% e Onyx Lorenzoni, 47,35%. Os números se referem aos 0,67% das seções contabilizadas.

17h16min - Com 1,16% das seções válidas, Bolsonaro aparece na frente para a corrida presidencial do Brasil. O candidato do PL tem 56,68% dos votos, enquanto Lula (PT), 43,32%.

17h01 min - Com 0,12% das seções totalizadas, a primeira apuração dos resultados da eleição para presidente no segundo turno aponta Lula (PT) na frente. Aos 55 segundos após as 17h, o candidato aparece com 57,23%, enquanto Jair Bolsonaro (PL), com 42,77%. Essa parcial é referente aos votos válidos de 102.013 que votaram em Lula e 76.242 que votaram em Bolsonaro.