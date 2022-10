'Estamos terminando eleições com tranquilidade, segurança e paz', afirma Moraes

O ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), afirmou na tarde deste domingo (30), que a eleição está se encerrando em clima de "absoluta tranquilidade, segurança e paz". "Novamente, brasileiros e brasileiras mostraram que querem paz e tranquilidade. Cada um tem direito de votar em quem quiser, e obrigação de respeitar o voto do outro, e estamos demonstrando isso novamente no segundo turno", avaliou.

O ministro disse acreditar que, mesmo com as operações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que atrasaram o voto de eleitores, o comparecimento às urnas será maior devido à gratuidade no transporte público em várias cidades. "Em princípio, a abstenção deverá ser menor", afirmou.

Quanto aos resultados, Moraes evitou estimar um horário e disse que devem ser divulgados "até o final do dia".

Urnas substituídas

O TSE divulgou o quarto boletim informativo das eleições de 2022 e informou que 3.235 urnas foram substituídas até as 15h30 deste domingo, número que corresponde a 0,60% do total disponível. Até este mesmo horário, apenas uma seção no País precisou ter votação manual.

Ao todo, 472.075 urnas foram distribuídas nas seções eleitorais em todo o Brasil. O TSE também tem, à disposição, 64.918 urnas de contingência para casos de emergência e necessidade de trocas caso os equipamentos apresentem problemas, sem prejuízo aos votos já recebidos. Tradicionalmente, a taxa de urnas substituídas ao final da votação fica em torno de 1,4%.