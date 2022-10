TRE-RS ressalta o bom funcionamento das urnas no Rio Grande do Sul

Os oficiais que participaram das coletivas de imprensa do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS), durante a tarde deste domingo (30), reafirmaram a posição de total confiança com relação ao sistema eleitoral brasileiro e explicaram os métodos de auditoria de urna. No início da tarde, às 14h, o desembargador Eleitoral Amadeo Buttelli explicou o funcionamento do processo de auditoria, intitulado Votação Paralela, que contempla 27 seções eleitorais e é gravado e transmitido o tempo todo pelo YouTube.

São 130 pessoas trabalhando no processo, nos prédios da Pucrs. "A Votação Paralela é uma ferramenta que busca comprovar que todo o sistema é fiel ao que é digitado pelo eleitor na urna. Esse processo é feito para que a sociedade possa ter confiança no sistema eleitoral. O único erro computado até agora é o erro humano, como quando o eleitor digita os números equivocadamente."

No sábado anterior à eleição, é aberta a cerimônia de sorteio das sessões a serem auditadas. "A transparência é tanta que os próprios interessados na auditoria podem indicar os locais. Devemos registrar que infelizmente essa indicação não tem sido muito popular. Tivemos apenas seis ontem, as outras 21 foram sorteadas", afirma o oficial. A auditoria demanda o mesmo tempo que as eleições normais.

Gerson Fischmann, Desembargador Eleitoral, afirma ainda que o pleito ocorreu de forma normal, apesar de alguns incidentes. "Temos a confiança absoluta nas urnas eletrônicas. Todos estamos capacitados para ajudar a imprensa, nesse processo tão importante de transparência", declara.

O Desembargador Eleitoral Luiz Alberto de Azevedo Aurvalle comenta também sobre a importância das urnas eletrônicas e afirma que elas são um sucesso e um motivo de orgulho para o povo brasileiro. "Seja quem for o vencedor deste pleito, o que é necessário é que o País se una, não que abandonem suas ideias, mas que se una pensando num futuro melhor", aponta.

O Secretário de Tecnologia da Informação Daniel Wobeto comentou sobre o funcionamento prático das urnas durante este segundo turno e comemorou o baixo número de falhas e a melhora do funcionamento das biometrias. “O mais importante é que nós sabemos que o que sai da sessão eleitoral é o que chega no TRE e isso pode ser verificado depois. No primeiro turno observamos isso com os mais de quatro mil boletins de urna, onde nenhum teve qualquer divergência com os resultados”, afirma o oficial.