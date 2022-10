Colégio Bom Conselho, segundo maior local de votação da Capital, tem manhã com poucas filas

Leonardo Machado

Os eleitores que votam no Colégio Bom Conselho, no bairro Moinhos de Ventos, e optaram por chegar mais cedo no local, encontraram um cenário tranquilo na manhã deste domingo (30). Diferente do primeiro turno, em que a espera para votar chegou até 1 hora, o local não teve registro de filas na segunda etapa do pleito. Com muitas pessoas vestindo roupas com as cores da bandeira do Brasil, o segundo maior local de votação de Porto Alegre (9.603) teve uma grande presença de idosos nos primeiros minutos em que as seções foram abertas.