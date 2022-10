Ciro Gomes vota em Fortaleza: 'segui a orientação do meu partido'

O candidato à presidência derrotado Ciro Gomes (PDT) votou na manhã deste domingo, (30), na capital cearense, em Fortaleza, na sede da Secretaria de Saúde do estado.

"Como eu sempre faço. Tenho um grande respeito e gratidão pelo PDT, especialmente por presidente nacional do PDT Carlos Lupi, e segui a orientação do partido", respondeu ao ser questionado pela imprensa na saída. A afirmação sugere que ele teria votado em Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Mesmo com divergências políticas, o partido de Ciro Gomes, PDT, decidiu apoiar a candidatura do ex-presidente Lula. "Agora, eu tenho um dever de coerência com a minha vida, com o que eu falei, com o que eu penso e com as minhas preocupações. Não participarei de nenhum dos dois governos, quem quer que seja eleito", disse em entrevista coletiva na saída da votação.