Leite cita postura na campanha como impulsionador da vitória

votar em Pelotas O candidato do PSDB ao Palácio Piratini, Eduardo Leite, disse, no final desta manhã deste domingo (30), em entrevistas, estar confiante na vitória, em função do que indicam as pesquisas eleitorais neste segundo turno e, também, pelo carinho que vem recebendo da população. O tucano chegou a Porto Alegre próximo ao meio-dia, depois de, sua terra natal e domicílio eleitoral.

Ao avaliar os últimos dias de campanha, Leite disse que o eleitor viu “quem tem projeto e linha de conduta ética e moral e que não quer o Estado seja o quintal do governo federal”. Leite suscitou a existência de um só projeto. “A escolha está sendo entre duas posturas distintas, mas um só projeto. Tentei tirar dele (candidato Onyx Lorenzoni) propostas durante os debates, mas não consegui. O eleitor ouviu propostas só de um lado. Ele mal consegue discutir o Estado, só fala na eleição nacional”, apontou.

Em relação à disputa pelo Planalto, a neutralidade do ex-governador desde o início da campanha será mantida. “Não estou em cima do muro. (A neutralidade) é para que não se erga um muro entre nós”, ponderou. Segundo Leite, "nenhum dos dois (candidatos à Presidência) estará aqui nos próximos 4 anos. O Rio Grande do Sul é tão importante que ele vem primeiro na (sequência de votação na) urna.” “Sou líder de um projeto político para o Estado. Tenho muita responsabilidade. Serei um governador para todos”, concluiu.

Leite disse ter consciência de que, em caso de vitória, não será apenas pela validação das realizações, mas também pela oposição à postura do opositor. “O que reforça ainda mais em mim a importância do diálogo”, garantiu. Exemplificou citando o apoio que recebeu através do voto crítico do PT e, também, do deputado estadual Fábio Ostermann, do Partido Novo, duas visões opostas de governo.

A diferença entre o resultado das urnas no primeiro turno e as pesquisas que indicavam o tucano em primeiro lugar no Rio Grande do Sul foi citada pelo candidato como fruto das próprias pesquisas. “O eleitor pode ter tentado alinhar o resultado nacional, mudando seu voto na reta final”, avaliou.

Vestindo uma camiseta com os dizeres "Agora, somos todos nós por todos nós", ele falou sobre o clima de animosidade que se criou no país e no Rio Grande do Sul, Leite confia que será revertido. “(Esta eleição) não é uma luta do bem contra o mal. Peço que as pessoas olhem para dentro das suas casas. Se o voto diferente faz com que você queira mal um familiar, tem algo de errado aí. A política deve ser um facilitador da democracia, para que a gente se relacione com as diferenças entre nós”, avaliou. “Se tem uma candidatura que é capaz de fazer esta união é a nossa. Vamos respeita diferença, com capacidade de diálogo.”

Neste domingo, Leite inverteu a ordem escolhida no primeiro turno, quando deu entrevistas pela manhã e foi para Pelotas à tarde. Ele tomou um café da manhã com lideranças na cidade natal, entre elas, a prefeita Paula Mascarenhas e o deputado federal Daniel Trzeciak, todos do mesmo partido, votou no Instituto Estadual de Educação Assis Brasil, e veio a Porto Alegre.

Até o início da tarde, está fazendo um circuito de entrevista entre rádios da Capital. Às 20h está prevista uma coletiva de avaliação dos resultados.