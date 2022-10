Presidente do TRE-RS projeta finalizar apuração da disputa ao Piratini às 21h deste domingo

O resultado do vencedor da eleição ao Palácio Piratini será oficializado às 21h deste domingo. A informação é do presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RS), Francisco José Moesch. O desembargador projeta para este horário a finalização da apuração das urnas no Rio Grande do Sul, o que inclui também votos para o 2º turno da disputa à presidência da República e as eleições suplementares à prefeitura de três municípios gaúchos: Cachoeirinha, Cerro Grande e Entre Rios do Sul.

Em coletiva de imprensa, às 10h da manhã deste domingo (30) de eleição, o presidente do TRE também fez um balanço da abertura de votação do Estado. Ao lado da vice-presidente, desembargadora Vanderlei Teresinha Tremeia Kubiak, Moesch afirmou estar encantado com as duas horas de andamento das eleições, sem nenhum registro de crime eleitoral nas 165 seções eleitorais no Estado. “Foi mantida a tradição histórica do Rio Grande do Sul, de eleições transparentes e democráticas."