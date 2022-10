Ranolfo vota em Esteio e pede respeito às decisões nas urnas

O governador Ranolfo Vieira Júnior votou na manhã deste domingo (30) no Centro Municipal de Educação Básica Oswaldo Aranha, em Esteio. Seguindo a agenda, ele se reúne em Porto Alegre com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RS), desembargador Francisco José Moesch. E, ao meio-dia, acompanha o trabalho do Gabinete de Crise montado na sede da Secretaria da Segurança Pública (SSP), na zona sul da capital, para monitorar o andamento das eleições no Estado.

Segundo o governador, as eleições do Estado estão sendo severamente monitoradas, e transcorrem com normalidade até o momento. " Vamos votar com paz, seriedade, tranquilidade e respeitar as decisões nas urnas", pediu o governador, e ainda falou que deseja completar seu atual mandato da melhor maneira possível, esperando deixar o Estado favorável, principalmente do ponto financeiro, para o próximo governador do Rio Grande do Sul. "Queremos deixar o Estado com todas as contas pagas, com pelo menos 1 bilhão e meio ainda em caixa para que se honre os investimentos do projeto 'Avançar', que ainda estão em execução e não serão concluídas nesse mandato", finalizou Ranolfo.