Onyx Lorenzoni aposta em movimento pró-Bolsonaro para vencer 2º turno ao Piratini

O candidato do PL ao governo do Estado, Onyx Lorenzoni, fez um balanço de sua campanha eleitoral neste segundo turno, a classificando como "limpa, propositiva e sem ataques". Demonstrando confiança na vitória, ele disse, na manhã deste domingo (30), que espera um movimento crescente de eleitores pró-Bolsonaro – de quem é aliado político e foi ministro – no Rio Grande do Sul nesta reta final da eleição, o que, na sua avaliação, deve se refletir em um número maior de votos para a sua chapa ao Piratini. No primeiro turno, Onyx obteve 37,5% dos válidos contra 26,81% de seu adversário, o tucano Eduardo Leite (PSDB). “O presidente Bolsonaro cresce bastante no Rio Grande do Sul no segundo turno. Trabalhamos para aumentar em meio milhão de votos aqui em relação ao primeiro turno. Isso, seguramente, impactará o nosso resultado, porque a minha figura é indissociável da dele. Somos parceiros e amigos de um projeto de nação”, declarou por volta das 7h45min, durante café da manhã, realizado em seu comitê central com a presença de apoiadores mais próximos e familiares. No primeiro turno, o presidente Jair Bolsonaro (PL) foi o mais votado ao Planalto no Rio Grande do Sul, com 48,89% dos votos válidos, contra 42,28% de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Na Capital, por sua vez, o petista ficou na frente, com 49,83% contra 39,11% do candidato à reeleição. “Ao lado do prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), fizemos um trabalho forte, principalmente na Zona Norte, e acredito que conseguimos neutralizar a tradição da Capital de votar mais na esquerda”, projetou Onyx. Por volta das 9h, o candidato do PL se deslocou para o bairro Ipanema, na Zona Sul de Porto Alegre, para votar, acompanhado de sua esposa Denise, do recém eleito senador pelo Rio Grande do Sul , o vice-presidente Hamilton Mourão (Republicanos), além de familiares e apoiadores.

O candidato do PL ao Palácio Piratini, Onyx Lorenzoni, também fez um balanço de sua campanha eleitoral neste segundo turno ao falar com a imprensa na manhã deste domingo. “Fizemos uma campanha limpa, propositiva e sem atacar ninguém, apesar de isso não ter acontecido do outro lado”, disse. E concluiu: “Vamos colher um grande resultado aqui e um grande resultado em Brasília. O Brasil vai continuar com os quatro pilares fundamentais: Deus, pátria, família e liberdade”. Na mesma linha, a candidata a vice-governadora na chapa de Onyx, Cláudia Jardim (PL), demonstrou otimismo. “É um domingo de muita expectativa. Recebemos muito calor humano e carinho das pessoas nos quatro cantos do Rio Grande do Sul, o que faz com que a gente chegue neste dia de cabeça erguida. Fizemos o nosso melhor, não atacamos, falamos das dificuldades do Estado epropusemos soluções”, avaliou Cláudia.

