Onyx Lorenzoni vota acompanhado de familiares e de Hamilton Mourão

O candidato do PL ao governo do Estado, Onyx Lorenzoni, votou no início desta manhã, acompanhado do senador Hamilton Mourão (Republicanos) e familiares. A zona eleitoral de Onyx fica localizada no Instituto Educacional João Paulo, no bairro Ipanema, Zona Sul de Porto Alegre.

Mais cedo, o candidato do PL ao Piratini reuniu o núcleo mais próximo de sua campanha para um café da manhã. Na ocasião, Onix fez uma oração com os presentes e disse estar confiante com os resultados nas urnas.