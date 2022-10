Eleições 2022: Acompanhe os principais fatos do segundo turno

10h15min - O governador do Rio Grande do Sul Ranolfo Vieira Júnior votou pela manhã. “Acabo de votar no Centro Municipal de Educação Básica Oswaldo Aranha, em Esteio, cumprindo o meu papel como cidadão. Desejo uma boa votação a todos, com respeito e civilidade, como é característico do povo gaúcho”, disse o governador.

10h10min - "O importante é que, seja quem for o perdedor, respeite o resultado", disse o megaempresário Jorge Gerdau, ao responder a cinco perguntas sobre o desfecho das eleições. Assista ao vídeo:

10h05min - O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, senador eleito pelo Rio Grande do Sul, votou pouco antes das 10h da manhã deste domingo, 30 de outubro, em seção eleitoral no clube Leopoldina Juvenil, bairro Moinhos de Vento em Porto Alegre. Antes, Mourão acompanhou o voto do candidato ao governo do Estado Onyx Lorenzoni , do PL. Depois do almoço, o vice-presidente segue para Brasília, onde irá acompanhar a apuração.

9h50min - Lula vota em São Bernardo e afirma: 'hoje é o dia mais importante da minha vida'. Apoiadores receberam o petista com aplausos e gritos de "ô lê, ô lê, ô lá, Lula, Lula".

9h20min - O candidato ao governo do Estado pelo PSDB, O candidato ao governo do Estado pelo PSDB, Eduardo Leite , está em Pelotas, sua cidade natal, onde vota.

9h10min - O candidato do PL ao governo do Estado, O candidato do PL ao governo do Estado, Onyx Lorenzoni , votou nesta manhã acompanhado do senador Hamilton Mourão (Republicanos) e familiares. A sua zona eleitoral fica localizada no Instituto Educacional João Paulo, no bairro Ipanema, Zona Sul de Porto Alegre.

8h46min - Boca de urna pode gerar pena de até um ano de prisão .

8h26min - Eleitores se encaminham para votar nesta manhã no Colégio Bom Conselho, no bairro Moinhos de Vento, zona norte de Porto Alegre. Diferente do primeiro turno, Hilda Froes (foto), 66 anos, optou por chegar mais cedo ao local de votação para poder aproveitar a sua tarde.

8h05min - Votação começou às 8h em todo o território nacional e 181 localidades do exterior .

7h50min - Eleitor pode votar hoje mesmo que não tenha comparecido no 1º turno .