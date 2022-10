Mais de 1,6 mil empresas são denunciadas por assédio eleitoral 

Agência Brasil

O número de denúncias de assédio eleitoral no pleito deste ano é o maior registrado pelo Ministério Público do Trabalho (MPT), cujos dados mais recentes reúnem 2.076 registros do gênero envolvendo 1.618 empresas em todo o País. A Região Sudeste lidera o volume de denúncias, com 844 registros e 649 empresas acusadas. Em seguida, aparece a Região Sul, com 603 denúncias e 480 empresas envolvidas. No Nordeste, até agora, foram recebidas 361 denúncias em casos relacionados a 291 empresas. Por fim, as regiões Centro-Oeste registram (com 163 denúncias 134 empresas) e Norte (com 105 denúncias e 64 empresas) fecham o balanço.