Domingo será de transporte público e limpeza especiais para a votação do segundo turno

A prefeitura de Porto Alegre organizou uma operação especial de transporte público e limpeza para o segundo turno das eleições neste domingo (30). Em comparação ao primeiro turno, haverá aumento de 50% na oferta de viagens de ônibus, e conforme a lei complementar 961/2022, sancionada no dia 18 de outubro, o domingo será de passe livre. A fiscalização também será reforçada para monitorar a operação durante o horário de votação. Informações podem ser solicitadas pelos telefones 118 e 156.

Já o Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) estará nas ruas com 361 trabalhadores entre garis, motoristas e fiscais com o auxílio de 27 caminhões que farão a limpeza e varrição em todas as seções eleitorais das 17h às 23h. O serviço de fiscalização do órgão também deve atuar durante o domingo. Os fiscais estarão atentos ao descarte irregular de santinhos em via pública. Denúncias durante o horário da votação poderão ser feitas pelo sistema 156.