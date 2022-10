PL tira liderança do MDB mantida por 24 anos no Senado

Uma tradição estabelecida há 24 anos foi quebrada no Senado Federal. Pela primeira vez desde 1998, o MDB (então PMDB) não será a maior entre as bancadas de senadores. A exemplo da Câmara de Deputados, a bancada com mais parlamentares será a do PL, do presidente Jair Bolsonaro.

Desde 1999, a liderança sempre pertenceu ao MDB. O partido chegou a ter 15 senadores - quase 20% das cadeiras - no início do ano de 2022. A partir de 2023, contará com 10 representantes na casa, uma queda de 33,33%.

Já o PL deu um grande salto. Ainda sob a sigla de PR, o partido contava com apenas apenas 2 senadores após as eleições de 2018. Depois de mudar de nome, trazer Bolsonaro para a legenda no final do ano passado e surfar na campanha presidencial, o PL terá 14 senadores na próxima legislatura.

A campanha presidencial teve muita influência nas eleições deste ano. Diversas cadeiras serão ocupadas por nomes que ganharam relevância na política nacional ligados ao bolsonarismo, como o vice-presidente, o gaúcho Hamilton Mourão (REP), o senador Magno Malta (PL-ES) e os ex-ministros Marcos Pontes (PL-SP), Damares Alves (REP-DF), Tereza Cristina (PP-MS) e Sergio Moro (União-PR).

Historicamente, o PT obtém resultados atrelados às corridas pelo Planalto, e a campanha também foi benéfica para o partido de Luiz Inácio Lula da Silva. Os petistas começaram a legislatura atual com 6 senadores em 2019, e iniciarão 2023 com 9 cadeiras, um crescimento de 50%.

Já outros partidos que estiveram com os petistas na eleição presidencial deste ano terão reduzidas suas representações. A Rede caiu de 4 para 1 senador. O PSB de três para um. O Cidadania, que caminhou com Simone Tebet (MDB) no primeiro turno e se declarou a Lula no segundo, caiu de três para um.

O PL, portanto, tem a maior bancada do Senado, com 14 membros. O PT fez apenas a quinta maior bancada, com oito. A segunda maior bancada é a do PSD, com 11. A terceira e a quarta são MDB e União Brasil, com 10 representantes cada um.

O PSDB foi o partido que mais perdeu representatividade no Senado nestas eleições. Os tucanos não elegeram nenhum senador neste pleito e viram sua bancada cair pela metade - de 8 para 4 senadores.

Outras quedas importantes foram do Pros: de 4 para 1; da Rede: de 4 para 1; do Cidadania: 3 para 1; e do PSB: 3 para 1.