Brasil elege presidente e 12 governadores no domingo

Até sábado, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) conclui os últimos procedimentos para o pleito. Nesta sexta-feira, estão sendo distribuídas as urnas para os locais de votação. No sábado, serão sorteadas as urnas do Teste de Integridade, que passarão por auditoria da votação eletrônica do segundo turno.

Segundo dados do Cadastro Eleitoral, a maior parte do eleitorado gaúcho pertence ao gênero feminino. Ao todo, são 4.524.133 eleitoras, o que representa 53% do total. Já o gênero masculino reúne 4.069.336 cidadãos, representando 47% do eleitorado. A maior parte da população gaúcha apta a votar está entre os 40 e 44 anos.

Também no domingo, 12 estados definem seus governadores em segundo turno. É o caso do Rio Grande do Sul, onde 8,59 milhões de eleitores escolhem entre o ex-governador Eduardo Leite (PSDB) e o ex-ministro e deputado federal Onyx Lorenzoni (PL).

Nesta sexta-feira, ocorre o último debate entre Lula e Bolsonaro antes do domingo decisivo. A TV Globo promove o embate entre os concorrentes ao Palácio do Planalto. O encontro vai ao ar a partir das 21h30min e pode ser assistido ao vivo pelo G1, na TV Globo, na rádio CBN e no site ou aplicativo do Globoplay.

Serviço das eleições: o que pode e o que não pode neste domingo de votação

 HORÁRIO

As urnas ficarão abertas das 8h às 17h do domingo, 30 de outubro. A votação ocorrerá em horário unificado e todas as seções eleitorais funcionarão segundo o fuso de Brasília. Ou seja, cidades em fusos diferentes devem se adequar ao horário da capital federal.

 DOCUMENTOS

É necessário apresentar o título eleitoral (vale a versão digital do aplicativo e-Título ou o documento impresso no Autoatendimento do Eleitor) e um documento oficial com foto, que pode ser o RG, CNH, passaporte, certificado de reservista, carteira de trabalho ou carteiras emitidas por órgãos de classe, como da OAB, Crea, CAU, CFM etc. Ao chegar à seção eleitoral designada, o eleitor deverá esperar na fila a sua vez de votar.

 QUEM NÃO VOTOU NO 1º TURNO PODE VOTAR NO 2º

Quem não votou no primeiro turno das eleições pode votar no segundo. Cada turno de votação é uma eleição independente e o não comparecimento à primeira etapa de votação não impede o comparecimento às urnas no segundo turno.

 ATENDIMENTO

O TRE-RS lançou a nova versão do seu "chatbot", voltado à orientação dos eleitores até o dia das eleições. O atendimento é feito pelo WhatsApp (51) 2312-2015, com a possibilidade de interação com servidores do TRE-RS, aptos a resolver questões que não possam ser atendidas pelo mecanismo de resposta automática. O Tribunal também atenderá pelo telefone (51) 3294-9000.

 ORDEM DE VOTAÇÃO

Neste segundo turno, o eleitor votará de duas a três vezes. Primeiro, para governador, utilizando 2 dígitos. Depois, para presidente, também com 2 dígitos. Nas cidades onde haverá eleições suplementares, o eleitor deve escolher por último seu candidato à prefeitura, também com 2 dígitos.

 MANIFESTAÇÕES

No dia da votação, a eleitora ou o eleitor pode manifestar a convicção político-ideológica de forma individual e silenciosa. Isso significa que é permitido o uso de bandeiras, broches, dísticos, adesivos e camisetas. Contudo, é proibido promover aglomerações.

 BOCA DE URNA

É expressamente proibido abordar, aliciar ou tentar persuadir as pessoas que estiverem indo votar. Ou, ainda, distribuir brindes ou camisetas, sob pena de cometer o crime de boca de urna, previsto no artigo 39, parágrafo 5º, inciso II da Lei nº 9.504/1997, a Lei das Eleições. A pena prevista para esses casos é detenção de seis meses a um ano, conversível à prestação de serviços à comunidade e multa.

 COLINHA

O eleitor ou eleitora poderá fazer o uso da "colinha" de papel, com anotações sobre o número dos candidatos em que deseja votar.

 CELULAR

As eleições deste ano são as primeiras em que fica proibido levar para a cabine de votação aparelho de celular. O uso poderá incorrer em crime eleitoral com pena prevista de até dois anos de detenção.

 ARMA DE FOGO

O plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou resolução que proíbe o transporte de armas e munições, em todo o território nacional no dia das Eleições, nas 24 horas que antecedem o pleito e nas 24 horas que o sucedem. O descumprimento pode acarretar em prisão em flagrante por porte ilegal de arma.

 PASSO A PASSO PARA CONSULTA DE LOCAL

Na página do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), basta clicar no menu "Eleitor e eleições" na barra superior da página, e depois acessar Eleições 2022. Em seguida, consulta ao local de votação. Depois, basta pesquisar pelo nome ou número do título de eleitor ou CPF.

No site do Tribunal Regional Eleitoral, clicar em "Atendimento" e acessar "Serviços ao eleitorado/Título de eleitor/Informações sobre o meu Título/Consultar local de votação". Preenchidos os dados, a página vai informar o local de votação, com endereço completo.

Já o aplicativo e-Título, que é uma versão digital do título de eleitor, informa o local de votação logo no início, abaixo do nome do eleitor. Além disso, por meio de ferramentas de geolocalização, o app guia a pessoa até a respectiva seção eleitoral. O aplicativo pode ser baixado gratuitamente em dispositivos móveis nas lojas virtuais Apple Store e Google Play.

 JUSTIFICAR VOTO

A eleitora ou o eleitor ausente do seu domicílio eleitoral no dia e horário da eleição poderá apresentar justificativa para o primeiro, o segundo ou ambos os turnos, por meio do aplicativo e-Título ou através do formulário Requerimento de Justificativa Eleitoral (formato PDF), ao apresentá-lo preenchido nas mesas receptoras de votos ou de justificativas instaladas para essa finalidade nos locais divulgados pelos Tribunais Regionais Eleitorais e pelos Cartórios Eleitorais.