CEEE Grupo Equatorial monta plano de operação para eleição

A CEEE Grupo Equatorial preparou o Plano Operação Eleições 2022 para garantir a qualidade do fornecimento de energia elétrica durante o segundo turno (30). Durante a eleição de domingo, haverá um regime de plantão para evitar eventuais interrupções. O presidente da CEEE Grupo Equatorial, Raimundo Barretto Bastos, e a equipe de operação e institucional da companhia de energia entregaram, no fim de setembro, as especificações do plano de operação à diretora-geral do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE/RS), Ana Gabriela Veiga.

No relatório, estão incluídas as melhorias de rede para dar maior robustez ao suprimento para o próprio tribunal e às áreas de votação, além do contingente de técnicos para suporte exclusivo ao TRE-RS e de profissionais de plantão. Mais de 400 pessoas ou aproximadamente 150 equipes estarão mobilizadas nos 72 municípios da concessão - um aumento de quase 40% em relação aos períodos normais de atendimento. “Os profissionais serão alocados estrategicamente em áreas próximas aos pontos de votação, a fim de garantir a continuidade do fornecimento e a pronta operação diante de qualquer eventualidade”, comentou Júlio Hofer, superintendente técnico da CEEE Grupo Equatorial.

Antes do início dos dias de votação, a companhia de energia executou as seguintes ações prévias: inspeção e manutenção em linhas que suprem cartórios eleitorais e que apresentaram histórico recente de ocorrências; inspeção e manutenção nos circuitos de baixa e média tensão que atendem cartórios eleitorais de grande movimentação ou considerados prioritários e a disponibilização de um líder do Centro de Operação Integrada da CEEE Grupo Equatorial no Centro de Crise do TRE durante o dia das eleições. Também foi realizada a preparação de transferências de cargas prioritárias em caso de necessidade e

posicionamento de equipes em rotas estratégicas para facilitar a realização de manobras na rede de distribuição e apoio rápido diante de emergências nos locais de votação.

Para qualquer eventualidade, os clientes da CEEE Grupo Equatorial poderão acionar os seguintes canais de comunicação: site: https://ceee.equatorialenergia.com.br ou telefone: 0800.721.2333. Para falta de energia, o SMS 27307, que deve ser preenchido com a palavra LUZ e o número da Unidade Consumidora, encontrado no canto superior direito da fatura de energia. Os clientes poderão utilizar o

Whatsapp Clara (51) 3382.5500, para solicitar religação e informar a falta de energia.