Eleições 2022: confira as entrevistas com candidatos a governador e vice do Rio Grande do Sul

O segundo turno das eleições para presidente da República e governadores de estados ocorre neste domingo, dia 30 de outubro, e o Jornal do Comércio realizou entrevistas com os dois candidatos ao Palácio Piratini, Eduardo Leite (PSDB) e Onyx Lorenzoni (PL), e seus respectivos vices, Gabriel Souza (MDB) e Cláudia Jardim (PL).

Candidato pelo PL ao governo do Estado, Onyx defende a revisão do acordo para o pagamento da dívida do Estado com a União. Já Leite planeja avançar na simplificação tributária se for reeleito. A vice de Lorenzoni, Cláudia Jardim, afirmou na conversa com repórteres que quer valorizar os servidores públicos. Quanto ao vice na chapa de Eduardo, Gabriel Souza diz que pretende seguir com as reformas realizadas na gestão do candidato à reeleição.

Confira as entrevistas com os candidatos ao governo do RS: