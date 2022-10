Candidatos destacam realizações em programas

No penúltimo programa eleitoral gratuito das eleições de 2022, nesta quinta-feira, os candidatos ao governo do Estado, Eduardo Leite (PSDB) e Onyx Lorenzoni (PL), apostaram em imagens externas e com apoiadores. As realizações de Leite, no Piratini, e as de Onyx, nos ministérios pelos quais passou, também foram destaque.

O programa do ex-ministro iniciou com uma música entoada por sua vice Cláudia Jardim (PL), com imagens de grupos de pessoas vestindo verde e amarelo e empunhando as bandeiras nacional e do Rio Grande do Sul. Na letra, Professora Claudinha, como é conhecida, fala de "um novo tempo" e sugere "um caminho seguro que leva a um grande futuro". A candidata diz acreditar que as famílias irão mostrar nas urnas "a esperança de colocar o Rio Grande do Sul novamente como protagonista" no País.

Onyx Lorenzoni surge logo em seguida falando das opções no Estado. "De um lado, quem anda com a verdade, com a lealdade de quem nunca escondeu que tem lado. De outro, a candidatura de quem está ao lado de quem lhe convém, de quem se preocupa mais consigo, do que com os outros", afirmou, antes de lembrar que vai fazer no Estado o que fez em Brasília. O programa do ex-ministro se encerra com uma mensagem de apoio do presidente Jair Bolsonaro, do mesmo partido.

Na sequência, no programa de Eduardo Leite, o ex-governador fala da importância de um esforço contínuo de gestões para o crescimento de estados, dando como exemplo Santa Catarina e Paraná. Leite veiculou imagens de arquivo de José Ivo Sartori, ex-governador emedebista que não abriu voto para nenhum candidato, falando da negociação da dívida com a União na sua gestão.

Leite reproduziu o debate da Rádio Guaíba, na terça-feira, quando, por oito vezes, perguntou a Onyx qual seria a alternativa para o Regime de Recuperação Fiscal, ficando sem a resposta do candidato liberal. Também foi veiculado um programa de análise política do canal Globo News em que os jornalistas comentam a postura de Onyx. "Ele disse que o ideal seria dialogar com o governo federal. Mas ele era governo federal. Se quisesse ajudar o Estado, teria feito", comenta a analista.

O programa do ex-governador finaliza com citações sobre concessões de estradas, reformas estruturais e oferta de bolsas de estudo. "Agora é com você: vamos parar no meio do caminho ou vamos prosseguir?", questiona o tucano.