Devemos respeitar resultado das eleições, afirma Ranolfo

Nícolas Pasinato

A quatro dias das eleições para a presidência da República e para o governo do Estado, o tema político se faz presente nos mais diferentes ambientes. No aniversário de 95 anos da Federasul, celebrado em evento ontem, no Palácio do Comércio, não foi diferente. A ocasião contou com a presença de diferentes atores políticos gaúchos, como a do governador Ranolfo Vieira Júnior (PSDB), que fez questão de defender os resultados das urnas no próximo domingo, independente de quem sair vencedor.