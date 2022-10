Presos provisórios do sistema prisional gaúcho votam no dia 30

No segundo turno das eleições, no domingo (30), os presos provisórios do sistema prisional do Rio Grande do Sul poderão votar no pleito eleitoral. Do total de 13 mil presos provisórios no Estado, cerca de 600 estarão em condições de participar da eleição para presidente e governador. Agentes da inteligência da Secretaria de Justiça e Sistemas Penal e Socioeducativo (Sjsps) e da Superintendência de Serviços Penitenciários (Susepe) farão o monitoramento do andamento das eleições nas unidades prisionais do Estado, assim como fizeram no primeiro turno. O horário de votação no sistema prisional é das 8h às 17h, seguindo as normas das demais seções, embora cada casa prisional possa estabelecer um horário único, se assim achar necessário, para o processo, em razão de o número de votantes ser pequeno.

Dez unidades prisionais terão mesas eleitorais: Penitenciária Estadual de Canoas e Modulada Estadual de Montenegro; presídios Regional de Passo Fundo e Estadual de Erechim; Penitenciária Estadual de Rio Grande, Estadual de Santana do Livramento, Estadual de Arroio dos Ratos e Estadual do Jacuí, além da Cadeia Pública de Porto Alegre e do presídio Feminino Madre Pelletier.

Na eleição deste ano, o termo de cooperação firmado entre a Susepe e a Justiça Eleitoral, buscou ampliar a participação do público votante, com a habilitação de urnas eleitorais em todas as regiões penitenciárias do Estado. No entanto, uma série de condicionantes é exigida para a constituição de uma seção eleitoral dentro de uma unidade prisional, a começar por manifestação de interesse do próprio preso em fazer a transferência do título eleitoral para o local, o que depende ainda da apresentação do próprio documento, o que nem todos têm. Além disso, também os socioeducandos da Fundação de Atendimento Sócio-Educativo (Fase) terão urnas disponibilizadas nos centros de Pelotas, Novo Hamburgo e Passo Fundo.

De acordo com a Constituição, são impedidos de votar apenas cidadãos que, no dia da eleição, tiverem uma sentença condenatória transitada em julgado. O artigo 38 do Código Penal (Lei 7.209/84) diz que o preso provisório conserva todos os direitos não atingidos pela perda da liberdade. A Justiça Eleitoral, por meio dos Tribunais Regionais, está obrigada a proporcionar as condições necessárias para o estrito cumprimento da norma vigente, “qualquer atentado aos direitos e garantias legais assegurados ao exercício do voto”, dos presos provisórios, configura crime de abuso de autoridade (Lei n. 4.989/65).