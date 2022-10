Leite e Onyx preparam reta final da campanha

A campanha eleitoral no RS chega na reta final com o acirramento de ânimos entre os concorrentes ao Palácio Piratini. No domingo, os gaúchos decidirão quem governará o Estado pelos próximos quatro anos. O eleitor escolherá se reelege um governador pela primeira vez na história ou se leva ao poder um partido estreante no Piratini.

De um lado, o ex-governador Eduardo Leite (PSDB) aposta em suas ações durante a gestão para quebrar a marca de um Estado que nunca reelegeu um governador. De outro, Onyx Lorenzoni quer levar o PL pela primeira vez ao mais alto cargo da política estadual, colocando suas fichas na relação com o presidente Jair Bolsonaro (PL) e nas críticas à gestão Leite.

Amanhã, os dois candidatos se encontram para o último debate antes do pleito, a ser transmitido pela RBS TV. Será o oitavo e decisivo embate entre os finalistas das eleições gaúchas.

Em entrevistas ao Jornal do Comércio, os candidatos a vice-governador e vice-governadora demonstraram otimismo. "Estamos muito convictos, firmes e empolgados. Estamos animados e agradecidos com o carinho que a gente recebe nas urnas. Tenho certeza de que vamos sair vitoriosos", afirmou à reportagem o parceiro de chapa de Leite, Gabriel Souza (MDB).

"As pessoas vão ver que a Claudinha e o Onyx não irão fazer um governo para alguns. O governador e a vice têm que ter compromisso com a população gaúcha. Queremos um Estado forte, uma população feliz, que valorize sua terra, nossa tradição", afirmou Cláudia Jardim (PL), vice de Onyx.

O tom de otimismo dos candidatos a vice contraria os ataques transmitidos pelo cabeças das majoritárias em debates e propagandas eleitorais.

A escalada de ataques se elevou principalmente após o debate realizado pela Rádio Gaúcha, em 14 de outubro, quando Leite acusou seu adversário de homofobia e Onyx se recusou a apertar a mão do ex-governador.

Hoje, a campanha de Onyx realiza um ato de campanha denominado "Mulheres com Bolsonaro e Onyx", com a presença da primeira-dama Michelle Bolsonaro, da ministra ex-ministra e senadora eleita Damares Alves (REP-DF) e da esposa de Onyx, Denise Lorenzoni.

Leite concede entrevistas a rádios de Caxias do Sul, Santa Maria e Pelotas, e sua agenda inclui reunião com a direção da Fiergs e com o Sindicato das Indústrias de Laticínios.

Onyx e Leite também se reúnem hoje à tarde com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, Francisco José Moesch.