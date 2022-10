Alexandre Postal é reeleito presidente do TCE-RS

O conselheiro Alexandre Postal foi reeleito presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS), por unanimidade, em sessão especial que ocorreu às 14h desta terça-feira (25).

"Gostaria de agradecer a minha equipe e os diretores do TCE que me auxiliaram no bom andamento do Tribunal de Contas", declarou Postal. O presidente ainda destacou ter confiança para dar continuidade aos trabalhos para o ano de 2023 e elogiou o quadro técnico do TCE-RS.

Além de Alexandre, foram eleitos o vice-presidente Marco Peixoto, o 2º vice, Iradir Pietroski, o corregedor-geral, Renato Azeredo, e o ouvidor, Cezar Miola. O conselheiro Estilac Xavier vai presidir a Primeira Câmara, enquanto a Segunda vai ser presidida pelo conselheiro Edson Brum.