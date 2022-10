Pesquisa Ipespe/Abrapel aponta Lula com 53% dos votos válidos e Bolsonaro com 47%

Agência Estado

A terceira rodada da pesquisa Ipespe/Abrapel divulgada nesta terça-feira (25), a cinco dias da realização do segundo turno da corrida presidencial, indica um cenário cristalizado, com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na liderança da corrida ao Palácio do Planalto, registrando 53% dos votos válidos, onde são descartados os brancos e nulos, o mesmo porcentual da pesquisa divulgada na semana passada, dia 18. O presidente e candidato à reeleição pelo PL, Jair Bolsonaro, tem 47% dos votos válidos, também o mesmo porcentual do registrado na semana passada.