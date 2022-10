Onyx e Leite iniciam debate com acusações

Eduardo Leite (PSDB) e Onyx Lorenzoni (PL), candidatos ao Governo do Estado, voltaram a se encontrar nesta terça-feira (25), durante debate. Promovido pelo Correio do Povo e a Rádio Guaíba, este é o sexto encontro. Até o dia do segundo-turno, no domingo (30), eles ainda estarão frente a frente e duas outras oportunidades, na Record, às 18h de hoje, e na RBSTV, na quinta-feira (27), às 22h.

Com quatro blocos, mediados pelo jornalista Guilherme Baumhardt, o debate teve início próximo às 13h, no auditório da Amrigs. Já nas considerações iniciais, ambos tiveram um forte enfrentamento. Ao responderem a pergunta do grupo que promove o debate, sobre a difícil decisão de magistrados em liberação ou não de presos, por falta de vagas no sistema prisional, Leite disse que o Estado está reformando e construindo novos presídios. “Serão construídos a partir de fundos conquistados a partir das reformas, que são atacadas e serão desfeitas pelo meu adversário”, disse Leite.

Onyx disse que a discussão deva ser nacional. “As polícias civil e militar sofrem muito com isso. Por isso, serão muito apoiadas pelo meu governo. Quer trazer a iniciativa privada para a construção de presídios.”, respondeu. Em seguida, questionou Leite sobre os desvios de recursos da educação e do Fundeb, com alertas do TCE. “Este ano, está desviando R$ 11 milhões por dia”, acusou o candidato do PL.

