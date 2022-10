TSE suspende propaganda de Lula que associa Bolsonaro à violência

A ministra Maria Isabel Gallotti, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), determinou nesta segunda-feira, a retirada do ar de propaganda do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que associou o presidente Jair Bolsonaro (PL) ao aumento da violência armada no País e à compra de armas pelo tráfico de drogas. Segundo a magistrada, a campanha petista veiculou "flagrante descontextualização" das falas de Bolsonaro sobre a defesa de que "toda a população" se arme.

Como mostrou o Estadão, investigações da Polícia Civil de São Paulo apontam que a política armamentista do governo Bolsonaro tem feito com que o crime organizado aumente o acesso a armas por vias legais. Para a ministra do TSE, a campanha de Lula distorceu as declarações do presidente sobre o armamento civil ao tentar transmitir a mensagem de que o objetivo seria colocar armas nas mãos de crianças, assim como estimular a violência urbana.

A propaganda petista apresenta uma sucessão de imagens de pessoas executadas, mulheres agredidas e crianças disparando armas contra adultos para, segundo os advogados de Bolsonaro, construir uma imagem ofensiva do presidente. A decisão da ministra Gallotti ainda obriga a campanha de Lula a se abster de repetir esse tipo de ataque, sob pena de multa diária de R$ 25 mil.

Em outra frente, o ministro Paulo Tarso Sanseverino determinou a remoção de publicações realizadas pelos deputados federais Nikolas Ferreira (PL-MG), Carla Zambelli (PL-SP), Mário Frias (PL-SP) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) que taxam a sigla 'CPX', estampada em boné usado pelo ex-presidente Lula, de significar "parceiro do crime".

Como mostrou o Estadão Verifica, a sigla é uma abreviação de Complexo do Alemão, onde Lula esteve há duas semanas em campanha. O magistrado aplicou multa de diária de R$ 50 mil em caso de descumprimento da decisão.