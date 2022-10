MDB lança carta repudiando quadros do partido que declaram voto a Onyx Lorenzoni

O MDB gaúcho convocou reunião de última hora na sede do partido para fortalecer apoio à chapa ao governo do Rio Grande do Sul composta por Eduardo Leite (PSDB) e Gabriel Souza (MDB). Carta assinada por importantes membros da legenda considera ilegítimas as manifestações de apoio de alguns emedebistas à candidatura de Onyx Lorenzoni (PL) ao Piratini.

Internamente, a situação é vista como delicada por parte de lideranças do partidos. Quadros históricos do MDB gaúcho declararam voto à chapa rival da própria legenda, como o ex-governador Pedro Simon, o deputado federal Osmar Terra, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, o ex-prefeito de Santa Maria Cezar Schirmer, o deputado estadual Tiago Simon, entre outros.

"Qualquer manifestação de filiado do partido que contrarie a decisão da convenção estadual é dissidente e ilegítima e não representa, de nenhuma forma, o posicionamento do MDB gaúcho. Trata-se de uma manifestação estritamente pessoal", afirma a nota.

Em 31 de julho deste ano, o partido decidiu por instância máxima, ou seja, mediante o voto em convenção estadual, que o MDB indicasse o nome do deputado estadual Gabriel Souza como candidato a vice-governador em aliança com o PSDB. "Consigo compreender a dificuldade de muitos em votar em uma chapa que, pela primeira vez na história, o MDB não tenha o candidato a governador e está participando com a candidatura de vice. O que eu não consigo compreender é a facilidade de votar no adversário", afirmou o candidato a vice, Gabriel Souza, em pronunciamento diante de membros da executiva e do diretório estadual e de filiados.

"Eu não tenho dúvidas de que a grande maioria do partido está do lado certo da história. (...) Um orgulho que enche meu coração até hoje é de que nós nos diferenciamos do MDB do resto do Brasil e de políticos que praticam crimes de caixa 2 e corrupção. O nosso adversário é réu confesso em caixa 2. Não tem motivo para, numa eleição de segundo turno em que há uma chapa que legitimamente representa o programa e a história do partido, se escolher um candidato de extrema-direita que não tem nada a ver com o MDB", disse Souza.

Apesar das críticas, Souza repetiu à reportagem o que havia dito na entrevista veiculada nesta segunda-feira pelo Jornal do Comércio, em que afirma não querer "fulanizar" declarações de voto. Mostra, porém, que considera estas atitudes como infidelidade partidária. "Eu não comento ato de infidelidade partidária, nem 'fulanizo', como já falei na entrevista de hoje. Estamos focados no que tange ganhar essa eleição. Agora, de fato, a história do MDB não compactua com caixa 2 e com a disseminação de ódio e preconceito. A história recente do MDB é de um programa reformista do estado, que nosso adversário pretende revogar", afirmou o candidato.

Questionado sobre como o partido agiria com casos de infidelidade partidária, o presidente estadual do MDB e prefeito de Rio Grande, Fábio Branco, disse que o foco da legenda está no Piratini.

A carta do MDB foi assinada por Branco, Souza e outros 24 quadros do partido, incluindo o ex-governador Germano Rigotto, o ex-ministro Eliseu Padilha, ex-vice-governador José Paulo Cairoli e o ex-prefeito de Porto Alegre José Fogaça.