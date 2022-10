Nas redes, Onyx recebe elogios da família Bolsonaro

Na reta final da campanha de campanha eleitoral antes da realização do segundo turno das eleições, no próximo domingo, o candidato Onyx Lorenzoni (PL) tem usado suas redes sociais para expor os apoios mais recentes e publicar os bastidores das agendas de que vem participando.

Nesta segunda, em sua página no Facebook, Onyx postou um vídeo de apoio do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), em que o filho de Jair Bolsonaro (PL) diz que "Onyx é o cara de confiança do presidente Bolsonaro". No domingo, o candidato já havia publicado outro vídeo da família presidencial, do vereador carioca licenciado Carlos Bolsonaro, onde ele aponta que ter um governador alinhado ao governo Bolsonaro aumenta as possibilidades de investimento no Rio Grande do Sul.

Onyx também vem angariando alguns apoios locais, como o MDB de Porto Alegre, capitaneado pelo prefeito da Capital, Sebastião Melo, do vereador Cezar Schirmer e de alguns nomes do MDB gaúcho, como o deputado estadual Tiago Simon. Em entrevista ao Jornal do Comércio, Onyx disse que esse é o "apoio do MDB ético". O evento que marcou a adesão dessa ala emedebista foi postado por Onyx em seu Instagram na sexta-feira passada.

Já nesta ontem, a campanha mostrou, na parte dos stories, Onyx circulando nos bastidores do debate realizado na manhã desta segunda no Grupo Sinos, com o oponente Eduardo Leite (PSDB).

Mais tarde, conforme a assessoria de imprensa do candidato, Onyx realizou gravações para os últimos dias do horário eleitoral gratuito no rádio e na TV, que termina na sexta-feira, dia 28 de outubro.