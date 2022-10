Leite recebe apoio de prefeitos dos Vales do Rio Pardo e do Taquari

O candidato ao Governo do Estado pelo PSDB, Eduardo Leite, recebeu na manhã desta segunda-feira (24) o apoio de prefeitos e vice-prefeitos dos Vales do Rio Pardo e do Taquari. O ato de apoio, no comitê central de campanha, também contou com lideranças políticas de diversos partidos.

Declararam apoio a Leite a prefeita de Santa Cruz do Sul, Helena Hermany (PP); os prefeitos de Lajeado, Marcelo Caumo (PP); de Colinas, Sandro Hermann (PP); de Venâncio Aires, Jarbas da Rosa (PDT) e sua vice, Isaura Landim (MDB); de Rio pardo, Rogério Monteiro (MDB), e de Pantano Grande, Mano Paganotto (PTB), e a vice-prefeita de Passo do Sobrado, Celina da Rosa (PP). Também abriu apoio o ex-prefeito de Rio Pardo, Edivilson Brum (MDB).

“Leite sempre olhou para os municípios com olhar de desenvolvimento. É um governo de paz, que soma”, disse a prefeita Helena Hermany. Ao agradecer, o tucano disse que os prefeitos, de diversos partidos, reconhecem os avanços. “Depois de ajeitarmos as contas, foi o momento de realizar projetos através das parcerias com os municípios”, disse. O candidato também ressaltou que muitos dos apoiadores que têm se manifestado não irão participar do governo “por entenderem que nosso o nosso lado tem diálogo”.

Acompanharam o anúncio, seu vice na chapa majoritária ao Piratini, Gabriel Souza, o deputado federal Luiz Carlos Busatto (UB), a deputada estadual Silvana Covatti (PP) e a ex-senadora Ana Amélia Lemos (PSD).

Roberto Jefferson

Ao final do evento, em coletiva, o candidato Eduardo Leite manifestou-se sobre o ocorrido neste domingo (23), envolvendo o ex-deputado Roberto Jefferson (PTB). “Foi um episódio lamentável, que precisa ser repudiado, fruto de um acirramento dos ânimos e da desordem institucional do país”, disse, ao ressaltar que Jefferson é uma pessoa agressiva, tendo, inclusive sofrido um processo de Leite, por homofobia. “Me preocupa muito que estejamos convivendo em um ambiente como este, com ataques e insinuações, como as declarações recentes do deputado Bibo Nunes. Declarações cruéis e desumanas. Queremos uma política de paz e que não tolere a intolerância.”

Questionado se os últimos acontecimentos terão reflexo na campanha, o tucano disse não saber avaliar, mas que espera “que a população vá para as urnas movida por um sentimento de amor, de esperança”.