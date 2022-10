Candidatos cumprem agendas em Porto Alegre e Santa Maria

Os dois candidatos ao governo do Estado no segundo turno das eleições, Eduardo Leite (PSDB) e Onyx Lorenzoni (PL) tiveram neste domingo (23), respectivamente, agendas em Porto Alegre e em Santa Maria. Representantes de Escolas de Samba de Porto Alegre e Região Metropolitana declararam apoio a Leite neste domingo, no Parque Farroupilha. Já Onyx esteve na região de Santa Maria, onde participou de eventos diversos com eleitores.