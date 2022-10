TSE concede direito de resposta a Lula na TV

Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) concederam ontem direito de resposta a Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL) na TV. Por unanimidade, os sete integrantes da Corte julgaram parcialmente procedente o pedido do petista durante sessão do plenário virtual. Com isso, Bolsonaro perderá quase uma hora de divulgação na reta final do segundo turno.

"No mais, desprovejo o recurso inominado e mantenho o exercício do direito de resposta, que será divulgado por 116 vezes, no mesmíssimo bloco, horário e na mesma emissora de televisão indicada na petição inicial para cada uma das reproduções do conteúdo tido como ilícito, o que corresponde à perda de 24 inserções (cada inserção alcança cinco veiculações)", escreveu a ministra Maria Claudia Bucchianeri. Referendaram a decisão o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, e os ministros Ricardo Lewandowski, Sergio Banhos, Benedito Gonçalves, Cármen Lúcia e Raul Araújo.

Cada candidato tem direito a 125 vídeos de 30 segundos por dia, distribuídos em cinco emissoras (Record, RedeTV!, Band, Globo e SBT), equivalente a 25 inserções. Assim, Bolsonaro e Lula têm direito a 62,5 minutos diários. O tempo suprimido do presidente corresponde a 24 inserções, e, na prática, ele perderá pouco menos de um dia de propaganda. A veiculação de vídeos está prevista para ir ao ar até a sexta-feira, 28 de outubro, antevéspera da votação.

O direito de resposta havia sido autorizado por Bucchianeri na quarta-feira (19) em razão do teor de peças veiculadas de Bolsonaro. O material associava o petista à criminalidade ao usar dados da votação em presídios para afirmar que encarcerados preferem Lula. Inicialmente, a ministra concedera 164 veiculações de 30 segundos cada. Ao todo, eram 82 minutos.

Bucchianeri corrigiu um erro de cálculo nas inserções e tirou de pauta duas ações a pedido da campanha de Bolsonaro. Por isso, o número caiu de 164 veiculações para 116.

Na petição, a equipe do PT argumentou que a alegação da campanha de Bolsonaro é estatisticamente incorreta e gravemente descontextualizada. A lei permite que presos provisórios exerçam o direito ao voto e a população carcerária apta representa 2% do total. A defesa lembrou ainda que Bolsonaro foi o mais votado no presídio da Papuda (DF).

A ministra-relatora suspendeu os efeitos da própria decisão na quinta-feira. O TSE vive uma crise em torno dos direitos de resposta. Os despachos têm sido acusados de censura. Os vídeos na televisão são considerados estratégicos porque surpreendem os telespectadores ao longo da programação.

Integrantes do núcleo jurídico de Bolsonaro alegam em conversas reservadas que há uma orientação de não judicializar todos os fatos da campanha para não arranhar o discurso de defesa irrestrita da liberdade de expressão encampado pelo atual governo. Advogados do PT, por sua vez, intensificaram a atuação no TSE.