Jefferson reage a tentativa de prisão com ataque à PF

O ex-deputado Roberto Jefferson (PTB), que cumpre prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica, foi alvo neste domingo (23) de uma ação da Polícia Federal (PF) a pedido do Supremo Tribunal Federal (STF), no município de Levy Gasparian, no Rio de Janeiro, onde Jefferson está em regime domiciliar desde o começo do ano.

Jefferson reagiu à abordagem atirando uma granada contra os policiais, Segundo a assessoria de imprensa da PF, dois policiais, um delegado e uma agenda ficaram feridos por estilhaços, mas passam bem.

Até o fechamento desta edição, Jefferson aguardava a chegada do ministro da Justiça, Anderson Torres, que foi enviado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) e a diligência seguia em andamento. Agentes do Batalhão de Operações da Polícia Militar (Bope) também foram ao local para reforçar a ação.

A operação ocorre um dia após Jefferson xingar a ministra Cármen Lúcia, ministra da Suprema Corte, em um vídeo em que comparou a uma "prostituta", usando também diversas outras ofensas. O material foi publicado por sua filha Cristiane Brasil (PTB) nas redes sociais.

Torres também afirmou, em sua conta no Twitter que a pasta está empenhada em apaziguar "com brevidade" a crise envolvendo o ex-deputado. Torres usou as redes para classificar o momento como de "tensão", que "deve ser conduzido com muito cuidado", apesar de não ter citado diretamente o nome do ex-deputado ou a operação da PF.

Responsável por detonar o escândalo do Mensalão durante o primeiro mandato do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o ex-deputado Roberto Jefferson se converteu nos últimos anos à extrema direita, assumiu pautas antidemocráticas, com ataques ao STF, e se colocou com um dos mais ferrenhos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Em agosto do ano passado, o ex-presidente do PTB foi preso por ameaças aos ministros do STF, com vídeos em que empunhava armas. Jefferson ficou no Complexo Prisional de Gericinó, em Bangu, no Rio, mas foi transferido em janeiro deste ano para a prisão domiciliar. A defesa alegou que ele estava com a saúde fragilizada.

A transferência de Jefferson para a sua casa, na cidade Comendador Levy Gasparian (RJ), a 142 quilômetros da capital fluminense, previa a proibição de qualquer comunicação exterior, inclusive o uso de redes sociais, o veto de visitas e entrevistas sem autorização judicial e a proibição de falar com outros investigados do inquérito das milícias digitais.