Nova Ipec mostra Leite com 50% e Onix com 41% dos votos

Nova pesquisa de intenção de voto feita pelo Ipec para o governo gaúcho. Segundo o site G1, o candidato Eduardo Leite (PSDB) aparece com 50% dos votos, e Onyx Lorenzoni (PL) com 41% dos votos totais.

Se forem considerados apenas os votos válidos, Leite tem 55%, e Onyx, 45%. Os válidos são os que decidem a eleição e excluem os nulos e brancos.

A rejeição do adversário pelo PL é de 34%, e do tucano, de 29%.

A pesquisa do Ipec ouviu 1,2 mil pessoas entre 19 e 21 de outubro em 62 municípios. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi contratada pela RBS e registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-00863/2022 e no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) sob o número RS-00643/2022.