Manifestantes fazem ato antirracista em frente a clube

Manifestantes fizeram ato antirracista e contra o preconceito no final da tarde deste sábado (22) em frente ao clube Grêmio Náutico União, no bairro Petrópolis, em Porto Alegre. O ato é uma reação ao episódio envolvendo o cantor Seu Jorge, que teria sido alvo de racismo durante show no clube, no dia 14.