OAB/RS critica Poder Judiciário por remoção de conteúdos

criticada por associações da área da comunicação como a ANJ e Abraji. A setorial gaúcha da Ordem dos Advogados do Brasil emitiu nota nesta quinta-feira (20) criticando ações do Poder Judiciário neste período eleitoral, após o anúncio de resolução aprovada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ampliando os poderes da Corte para determinar a remoção de notícias que considerar falsas. A medida foi

Leia a nota na íntegra:

"A Ordem dos Advogados do Brasil, do Estado Rio Grande do Sul, vem a público se manifestar em relação às recentes decisões do Poder Judiciário que determinaram a remoção de conteúdos divulgados por veículos de comunicação e censuraram jornalistas.

A liberdade de expressão e a liberdade de imprensa são pilares fundamentais do Estado de Direito.

A OAB/RS, legítima defensora das liberdades, da Constituição e da lei, reforça sua intransigente defesa da Liberdade de Imprensa – princípio basilar da democracia que é defendido pela OAB e por todas as Entidades que tem compromisso com o estado democrático de direito.

A Liberdade de Imprensa é valor inegociável e a Constituição Federal é clara ao não admitir a censura, uma vez que nenhuma nação pode atingir o desenvolvimento civilizatório desejado quando não estão garantidas as liberdades individuais de expressão e de opinião."