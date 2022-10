Liminar obriga empresa de implementos agrícolas gaúcha a respeitar legislação eleitoral

Decisão favorável obtida pelo Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Sul (MPT-RS) nesta quarta-feira (19) em ação civil pública obriga a fabricante de máquinas agrícolas Stara, de Não me Toque, a respeitar a legislação eleitoral. Por meio de ordem judicial concedida pela Justiça do Trabalho, a empresa terá que cumprir oito obrigações para garantir o direito dos trabalhadores ao voto sem direcionamento.

O MPT-RS entrou com o pedido de liminar após circular em redes sociais e na imprensa, no dia 3 de outubro, comunicado da empresa aos seus fornecedores informando que os investimentos poderiam sofrer redução de 30%, com impacto na cadeia produtiva, condicionado ao resultado da eleição no segundo turno.

Segundo a deliberação do desembargador federal do trabalho Manuel Cid Jardon, em resposta a mandado de segurança impetrado pelo MPT-RS, a indústria deve abster-se de veicular propaganda político-partidária em bens móveis e demais instrumentos laborais dos empregados.

Além disso, a empresa fica impedida de adotar quaisquer condutas que, por meio de assédio moral, discriminação, violação da intimidade ou abuso de poder diretivo, intentem coagir, intimidar, admoestar e/ou influenciar o voto de quaisquer de seus empregados nas eleições presidenciais.

A liminar também determina que a empresa se abstenha de obrigar, exigir, impor, induzir ou pressionar trabalhadores para realização de qualquer atividade ou manifestação política em favor ou desfavor a qualquer candidato ou partido político, bem como reforce em comunicados por escrito o direito livre de escolha política dos trabalhadores.

Também caberá à empresa a responsabilidade de divulgar, no intervalo de 24 horas, comunicado por escrito a ser fixado em todos os seus quadros de aviso, redes sociais e grupos de WhattsApp, dando ciência aos empregados de que a livre escolha no processo eleitoral é um direito assegurado e que é ilegal realizar campanha pró ou contra determinado candidato, coagindo, intimidando ou influenciando o voto dos empregados com abuso da relação hierárquica entre empregador e trabalhador.

A Stara também deverá divulgar em seu perfil do Instagram garantias de que não serão tomadas medidas de caráter retaliatório contra os empregados, como perda de empregos, caso manifestem escolha política diversa da professada pelo proprietário da empresa.