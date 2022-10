Lula reúne multidão em ato em Porto Alegre

Um clima de vitória dominou entre os apoiadores do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante a presença do candidato à presidência em Porto Alegre, nesta que deve ter sido a última agenda do petista no Rio Grande do Sul antes do segundo turno das eleições. Lula não escondeu o otimismo: "Eu estou convencido de que estamos muito perto de uma vitória", disse o candidato, em coletiva de imprensa ontem no Hotel Plaza São Rafael.

"A sociedade brasileira está madura de que chegou a hora de voltar à democracia. Minha candidatura representa a grande chance que esse País tem de voltar à normalidade, recuperar a democracia e voltar a ter políticas de desenvolvimento econômico", continuo.

Já no ato realizado em frente ao Piratini, o presidente estadual do partido, deputado federal Paulo Pimenta, não baixou o tom de euforia: "Hoje é um dia histórico. Esta é a caminhada da vitória. A partir de hoje, nossa campanha ganha um outro ritmo nessa reta final", discursou a cerca de 50 mil pessoas.

Lula conquistou 48,43% dos votos válidos no primeiro turno. A mais recente pesquisa de intenção de voto, divulgada pela Genial/Quaest ontem, aponta o petista à frente, com 47% das intenções de voto, contra 42% do presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição.

Lula também comentou sobre as eleições estaduais do Rio Grande do Sul. Após ser questionado pelo Jornal do Comércio se teria preferência entre Eduardo Leite (PSDB) e Onyx Lorenzoni (PL), candidatos que fazem o segundo turno ao Palácio Piratini, o ex-presidente afirmou que os gaúchos devem escolher aquele que representa a democracia, e que este não é Onyx.

"Acho que o povo sempre tem que escolher aquela pessoa mais democrática, mais razoável, mais sensível aos problemas sociais. Pelo que eu conheço do Onyx, ele não é essa pessoa. O PT tem autonomia para fazer o que bem entender aqui (no Estado), menos eleger o Onyx", afirmou, em um aceno em direção a Leite. O PT gaúcho aprovou resolução que recomenda a filiados, apoiadores e simpatizantes a não votarem em Onyx, mas sem declarar apoio a Leite.

Sobre economia, Lula defendeu a diversificação na matriz de exportação do País durante sua fala. "A gente vai ter que colocar mais gente na universidade para que a gente possa, não muito longe, deixar de ser só exportador de soja, de minério de ferro, ou seja, exportadores de commodity, para começar a exportar conhecimento e inteligência, fortalecendo a nossa indústria, exportando mais valor agregado", declarou o ex-presidente.

Ainda nesta área, mas já em seu discurso à militância, Lula prometeu rever a reforma trabalhista do ex-presidente Michel Temer (MDB, 2016-2018), sancionada em 2017. "Temos, neste País, milhões de pessoas que trabalham fazendo bico porque não têm carteira assinada e seguridade social. Precisamos dizer ao povo brasileiro que vamos fazer uma discussão sobre a reforma trabalhista para que o trabalhador tenha respaldo e um plano de seguridade social. Vamos fazer uma nova resolução", afirmou Lula.