'Cidadão que fizer racismo tem que ser punido', diz Lula sobre ataques a Seu Jorge em Porto Alegre

O ex-presidente e candidato ao Palácio do Planalto Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se pronunciou na tarde desta quarta-feira (19) sobre o caso de supostos ataques racistas proferidos pelo público ao cantor Seu Jorge, durante show particular realizado no Grêmio Náutico União, em Porto Alegre na última sexta-feira (14). Em agenda de campanha na Capital, Lula iniciou sua fala lamentando os atos discriminatórios e sustentou que "cidadão que fizer racismo tem que ser punido. Porque cidadão que é racista, na verdade, está transmitindo ódio".

"Temos que rejeitar e repudiar qualquer gesto de preconceito neste país. Seja em Porto Alegre, em São Paulo ou em qualquer parte do país. Precisamos nos manifestar", disse o candidato.

Lula ainda falou que um dos caminhos para acabar com o racismo estrutural é introduzir conteúdos sobre a história da África nas escolas. "Eu, quando presidente, estabeleci que a história africana deveria ser introduzida no Ensino Fundamental nesse país. Para que a gente ensinasse a história da África porque, somente assim, a gente pode acabar com o preconceito nesse país", disse o petista.

"É preciso, de uma vez por todas, acabar com essa história de que negro é uma raça inferior, é preciso acabar. E isso precisa não muita lei, mas muita cultura, muita educação, e o jeito é aprender isso na formação dentro de casa e na escola."