Na Federasul, Onyx justifica aperto de mão e Leite fala em "baixaria"

debate na Federasul, nesta quarta-feira (19) Se houve espaço para divulgar propostas, o, também teve uma troca de farpas e clima tenso entre Eduardo Leite (PSDB) e Onyx Lorenzoni (PL). Primeiro a falar pelo sorteio, Leite citou suas metas para a nova gestão, caso eleito. Repetiu a necessidade de “evoluir, não retroceder”. Na sequência, Onyx pediu para, antes de falar em propostas, fazer um esclarecimento.

primeiro debate do 2º turno na Rádio Gaúcha Assim, já na largada, trouxe à tona a polêmica de não ter apertado a mão do adversário após o. Disse que na véspera e no dia do encontro, foi "acusado por um crime que não cometi. Minha família foi atacada, meu filho foi atacado. Se o filho de vocês fosse atacado, vocês cumprimentariam o agressor?”, questionou. “Mas meu Deus me ensinou a perdoar”, disse, explicando que, na antessala do encontro, estendeu a mão para o tucano.

Leite respondeu que Onyx não levou nenhuma das ações judiciais, ao passo que ele teve atendido pedido para retirada de publicações. Ainda disse que o filho do adversário, o deputado Rodrigo Lorenzoni (PL), foi secretário em sua gestão. O tucano ainda falou em “baixaria” promovida pela campanha Onyx, com declarações homofóbicas e até mesmo propagandas ligando o candidato do PSDB à prática de pedofilia. “E um ex-vereador, em Cruz Alta, desfilou em carro aberto com ataques homofóbicos”, completou.

Além das discordâncias programáticas em relação ao Regime de Recuperação Fiscal, privatizações e diálogo com servidores públicos, Onyx ainda falou em "terrorismo" por parte da militância tucana com os prefeitos gaúchos, com ameaças de que as obras nos municípios não seriam concluídas caso Leite não fosse reeleito.

Na última fala, Onyx criticou o que considera má gestão na Corsan e Banrisul, e um governo que não tem foco nas pessoas, “mas na pessoa”, sustentando que a gestão Leite buscou, antes de tudo, promover a candidatura do tucano à presidência da República, que acabou não sendo lançada.

Leite usou suas considerações finai como espaço de direito de resposta às acusações, e voltou a fustigar o oponente. “O candidato diz que temos que ter lado. Eu tenho: o lado da vacina, o lado de quem não é réu confesso de caixa 2”.