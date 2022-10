Em debate na Federasul, Onyx e Leite convergem sobre diminuição de carga tributária no RS

O segundo debate do 2º turno da disputa ao Palácio Piratini reuniu os candidatos Eduardo Leite (PSDB) e Onyx Lorenzoni (PL) nesta quarta-feira (18), no painel Tá na Mesa da Federasul, em Porto Alegre. Mais uma vez, o encontro teve clima tenso e troca de farpas entre os adversários. Porém, quando apresentaram propostas ao longo de seis blocos em uma hora e meia, houve convergência em pelo menos um ponto: ambos citaram a meta de reduzir a carga tributária na gestão estadual nos próximos quatro anos. A diminuição de impostos passaria pelo ICMS, tributo estadual.

No primeiro bloco, a partir de pergunta da entidade empresarial sobre as ações para a busca do equilíbrio fiscal, Onyx garantiu que irá trabalhar para a redução da carga tributária. Disse que o Rio Grande do Sul tem a desvantagem de localização no extremo Sul do País e, ainda, afasta fábricas que poderiam se instalar aqui em função de falta de competitividade, por burocracia e impostos. “Mas o empreendedor gaúcho tem que ter apoio e ter capacidade competitiva. Quero ser o governador que vai diminuir a carga tributária do Estado. Vou trabalhar muito para isso”, comprometeu-se. Onyx também sustentou que a simplificação do sistema tributário dá segurança ao empreendedor.

Eduardo Leite, por sua vez, ponderou que a questão tributária está ligada à questão ao tamanho do Estado. Citou como exemplo o número de professores em atividade, semelhante ao Paraná (60 mil), mas entre os aposentados, é de 40 mil no outro estado do Sul, enquanto os gaúchos têm 110 mil aposentados, provocando um déficit previdenciário. Daí, ressaltou, a importância das reformas administrativa e previdenciária. Lembrou que ações para o equilíbrio fiscal já vinham sendo feitas no governo José Ivo Sartori (MDB, 2015-2018), mas que avançaram de fato na atual gestão. “Agora vamos continuar trabalhando para ir em direção à diminuição de impostos, mas com responsabilidade. Assumo esse compromisso aqui com a Federasul de ir em busca da redução”, apontou, provocando aplausos.

Leite ainda rebateu Onyx, que falou sobre o governo federal não ter aumentado expostos. “A não correção da tabela do Imposto de Renda é uma forma de aumentar impostos", sustentou o tucano, observando que houve reposições salarias com a inflação ao longo dos últimos quatro anos e que, portanto, mais IR foi pago, sem que a União tenha corrigido a tabela. Onyx, por sua vez, criticou a resistência do governo gaúcho à iniciativa da União – aprovada no Congresso Nacional – de reduzir impostos sobre combustíveis, o que diminuiu a alíquota de ICMS, imposto estadual, de 25% para 18%.

No transcorrer do debate, Leite falou dos cinco pilares da sua gestão caso eleito. Qualificação do capital humano, combate à pobreza, saúde, apoio ao agronegócio e infraestrurura tecnológica foram apontados pelo tucano. Leite também falou da importância da privatização da Companhia Riograndense de Sanemento (Corsan), ainda neste ano, a partir do novo marco regulatório do saneamento. Citou, ainda, a melhora na avaliação do Banrisul pela agência de rating (classificação de risco) Fitch, em função da governança e da adesão do Estado ao Regime de Recuperação Fiscal da União.

Onyx garantiu que, se eleito, irá suspender o processo de privatização da Corsan, por ter sido “mal feito”. A primeira medida, segundo ele, será chamar um estudo de viabilidade. Também criticou a gestão do Banrisul, pois o banco perdeu valor de mercado nos últimos (considerando a cotação dos papéis em Bolsa), e garantiu colocar em dia os repasses do IPE Saúde com os hospitais.

Durante a agenda na Federasul, Leite e Onyx assinaram um compromisso de não pedagiamento da rodovia ERS-118. O documento não foi oficial de parte da Federasul, embora a entidade apoie e tenha diretores ligados ao movimento que pede que a via siga sem praças de pedágio.