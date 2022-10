Onyx Lorenzoni e Eduardo Leite participam de debate na Federasul

Os candidatos ao governo do Estado Eduardo Leite (PSDB) e Onyx Lorenzoni (PL) se encontram para mais um debate antes da realização do segundo turno das eleições: a discussão acontecerá durante a reunião-almoço Tá na Mesa, da Federasul, nesta quarta-feira, das 12h às 14h, no Salão Nobre do Palácio do Comércio.