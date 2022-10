Leite e Onyx alternam propostas e críticas

Propostas e críticas se alternaram no programa eleitoral gratuito desta terça-feira. Os candidatos ao governo do Estado Eduardo Leite (PSDB) e Onyx Lorenzoni (PL) não focaram seu espaço em ataques ao oponente, mas também não deixaram de apontar os erros do adversário, mesclando críticas com a divulgação do programa de governo.

O primeiro a se apresentar, Onyx Lorenzoni (PL), iniciou o programa ligando sua atuação ao presidente da República, e com imagens de elogios de Jair Bolsonaro (PL) ao gaúcho. O candidato surge logo em seguida, lembrando que "se hoje o Brasil é um dos países que melhor se recuperou da pandemia" é porque o governo de Bolsonaro pensa nas pessoas.

O corte de 20 mil cargos em comissão quando estava na Casa Civil e a desburocratização através da Lei da Liberdade econômica (sancionada em 2019) e da digitalização dos serviços também foram citados como feitos que colocaram o País entre as nações mais desenvolvidas do mundo. "Nossa economia é uma das que mais cresce no mundo. Vamos fazer o mesmo aqui no RS", disse Onyx.

O programa trouxe ainda depoimentos de pessoas que ficaram desempregadas na pandemia, em um clara crítica às determinações do então governador Eduardo Leite durante o período. Em alusão ao que Leite costuma apontar com o adversário, Onyx finaliza o programa dizendo que, "quem ousa achar que o Estado é um quintal de Brasília, não acredita que o Rio Grande pode ser protagonista".

No seu espaço, Eduardo Leite começa criticando o oponente, ao veicular imagens de um debate em que o candidato liberal diz que seu programa de governo é conceitual. "Os problemas do nosso Estado não são conceituais, são reais", disse Leite, ao alertar que não é aconselhável "trocar o certo pelo duvidoso".

Leite fez um alerta sobre a importância de manter programas para corrigir desigualdades. A pobreza e a fome, segundo ele, devem ser combatidas com renda complementar, mas também com geração de emprego e rendas. Lembrou que foram colocados mais R$ 100 milhões na merenda escolar e que criou o programa Devolve ICMS, com depoimentos de pessoas que resgataram valores para compra de cestas básicas. Prometeu reforçar a agricultura familiar e estender o número de escolas em tempo integral.

O tucano reservou um espaço para marcar o Dia do Médico, homenageando os profissionais da saúde e destacando a importância da ciência e da chegada das vacinas para sustar a escalada de mortes pelo vírus da Covid.

Por fim, em uma trilha sonora, fez uma crítica velada ao governo federal. A letra diz que "se tem guerra lá em cima, aqui se semeia a paz". "Acima de todas as conquistas, o maior legado é o respeito", finalizou Leite.