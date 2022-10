TSE reforça grupo de ministros para examinar ações sobre propaganda

Agências

Foi publicada portaria do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que nomeia a ministra substituta Isabel Gallotti como uma das responsáveis por analisar as representações e reclamações sobre propaganda eleitoral neste segundo turno das eleições 2022. A norma também designa o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, para participar da distribuição destes processos. A medida foi necessária devido ao excepcional volume de processos sobre o assunto protocolado no TSE referentes à propaganda. A ministra Isabel Gallotti substitui o ministro Raul Araújo, que exercia temporariamente uma dessas funções.