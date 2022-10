Moraes se reúne com MP para alinhar combate ao assédio eleitoral

Agências

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, deve se reunir hoje com os procuradores gerais do Ministério Público Eleitoral (MPE), Paulo Gonet Branco, e do Ministério Público do Trabalho (MPT), José de Lima Ramos Pereira. O ministro anunciou na semana passada que se reuniria com os representantes das entidades para "alinhar um combate mais efetivo" ao assédio eleitoral. O crime consiste na coação para que alguém vote em determinado candidato ou se manifeste politicamente.