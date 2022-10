Presença do intérprete de Libras vira regra em eventos da Capital

O Projeto de Lei que obriga a presença de tradutor e intérprete de Libras em todos os eventos da Capital foi aprovado, em sessão ordinária, nesta segunda-feira, na Câmara da Capital. De autoria do vereador José Freitas (REP), a matéria foi aprovada por unanimidade em plenário, com 33 votos favoráveis. A regra, conforme o texto do projeto, vale para eventos com público superior a 100 pessoas.

O projeto tem por objetivo a inclusão do público com deficiência auditiva em eventos promovidos pela Capital. O número de intérpretes presentes no evento será ajustado conforme a duração da sua realização, sendo reservado um local previamente para o público com deficiência auditiva.

Na Ordem do Dia também foi discutido o projeto protocolado pelo prefeito que cede o parque Saint Hilaire a Viamão. Além disso, o projeto de Lei de autoria do vereador Kaká D'Ávila (PSDB), que previa a ampliação dos serviços oferecidos pelo Sine, teve veto total na Casa. A Câmara também manteve veto parcial ao projeto do executivo que permite a alienação de 24 imóveis localizados na região de Porto Seco, na zona Norte da Capital.