Sem atingir cláusula de barreira, PTB também teve perda de lideranças no RS

Um dos 16 partidos políticos que não atingiram a cláusula de desempenho, a chamada "cláusula de barreira" nas eleições parlamentares deste ano, o PTB terá de discutir seu destino a partir dos resultados do pleito.

Tendo eleito apenas um deputado federal a partir de 2023, as possibilidades da legenda serão integrar uma federação partidária ou se fundir com outro partido, ou partidos que, juntos, possam cumprir os requisitos da Emenda Constitucional 97, que regula a questão. Do contrário, a sigla deixará de ter acesso aos recursos do Fundo Partidário e à propaganda gratuita na televisão e no rádio.

No Rio Grande do Sul, desde as eleições de 2018, o PTB perdeu 5.403 filiados, queda de 4,83%, volume maior que a queda de filiados na sigla no País, que foi de 3,79% no mesmo período, representando a saída de 42.594 filiados.

Mais impactante, porém, que a perda de filiados "comuns", foi a transferência de parlamentares eleitos pelo PTB para outros partidos. Em 2014, foram eleitos três deputados federais à bancada gaúcha da Câmara, e cinco deputados estaduais. Em 2018, foram dois deputados federais e quatro estaduais, os dois pleitos elegendo um total de 11 nomes.

Destes, somente dois ainda permanecem na sigla: um deles, o atual presidente da Executiva estadual, o deputado estadual Elizandro Sabino, e o ex-deputado estadual Luis Augusto Lara, que teve cassados o mandato e os direitos políticos. Dos demais, Maurício Dziedricki e Ronaldo Santini migraram ao Podemos; Sergio, Marcelo e Kelly Moraes foram para o PL de Jair Bolsonaro; Aloísio Classmann e Dirceu Franciscon adotaram o União Brasil; e Ronaldo Nogueira, ex-ministro do Trabalho do governo de Michel Temer (MDB), migrou para o Republicanos.

Já na Câmara de Porto Alegre foram três vereadores eleitos em 2020 que ainda seguem na sigla: Giovane Byl, Hamilton Sossmeier e Tanise Sabino. Pelo PTB, Tanise foi a vice do senador Luis Carlos Heinze (PP) ao governo do Estado.

Embora até o fechamento desta edição, o presidente estadual do PTB, Elizandro Sabino, ainda não tenha respondido às solicitações de entrevista, em troca de mensagens com a reportagem o deputado estadual apontou que vem discutindo o tema com lideranças nacionais da sigla.

O presidente de honra do partido, ex-deputado Roberto Jefferson, cumpre prisão domiciliar desde agosto de 2021, em decorrência de uma operação da PF autorizada pela Suprema Corte no âmbito da investigação que apura a possível existência de uma organização criminosa que atua na internet para atacar a democracia. Jefferson chegou a ser lançado como candidato à presidência da República, mas teve a candidatura indeferida pela Justiça Eleitoral. Em seu lugar, concorreu Padre Kelmon, que obteve, no primeiro turno das eleições, 81.129 votos, 0,1% do total.