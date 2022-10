Governo gaúcho anuncia antecipação do 13º salário do funcionalismo

O governo do Estado irá adiantar as parcelas do 13º salário do funcionalismo público gaúcho. Os primeiros 50% serão depositados em 31 de outubro, e o restante, em 30 de novembro, junto com as respectivas folhas de pagamento, conforme anunciou o governador Ranolfo Vieira Júnior, na tarde desta segunda-feira (17).

De acordo com o governador, a antecipação foi possível em função de uma série de medidas de gestão que vinham sendo adotadas, resultando em economia. Citou, como marco neste processo, o mês de novembro de 2020, quando o governo conseguiu colocar em dia o salário dos servidores. “De lá para cá, quitamos dívidas com hospitais, com fornecedores. Estamos conseguindo honrar com nossos compromissos e será assim até o final do ano”, observou, lembrando ainda que, no ano passado, já foi possível pagar o 13º com recursos do Tesouro do Estado, ou seja, sem empréstimos bancários.

Presente ao anúncio, no Palácio Piratini, o secretário da Fazenda, Leonardo Busatto, explicou que a capacidade de pagar com recursos próprios foi possível em função de uma série de economias que vinham sendo feitas durante os últimos meses. “No ano passado, tivemos que pagar parcelas de 2020. De dez meses para cá, foi possível uma sequência de economias”, disse. Busatto ressaltou que o fato de não ser necessário fazer empréstimo significa cerca de R$ 150 milhões que não serão pagos em juros, no caso de empréstimos bancários. A previsão da pasta é de que o adiantamento dos valores irá injetar mais de R$ 1,5 bilhão na economia gaúcha.

A data do dia 31 de outubro para o depósito da primeira parcela, segundo o governador, também foi escolhida como forma de homenagem ao Dia do Servidor Público, comemorado no dia 28 de outubro. O ponto facultativo dessa data será transferido para 14 de novembro, como medida para minimizar a abstenção no segundo turno do pleito, assim como aconteceu em 2016.