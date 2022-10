Eduardo Leite é entrevistado pelo Jornal do Comércio

O Jornal do Comércio publica, na próxima semana, entrevistas com os candidatos ao governo do Estado Eduardo Leite (PSDB) e Onyx Lorenzoni (PL). A primeira delas, com o ex-governador, foi realizada nesta segunda-feira (17), na sede do jornal.

Durante uma hora, a equipe de jornalistas questionou Leite sobre sua gestão no Piratini e o modelo a ser adotado para os próximos quatro anos, caso seja eleito. Projetos para saúde, segurança pública, infraestrutura, privatizações e concessões e a criação de uma agência de fomento para atração de investimentos estiveram na pauta do encontro. Leite também foi questionado sobre compromissos que emergiram durante a campanha para o segundo turno, como a não privatização do Banrisul.

Recebido pelo diretor de Operações do JC, Giovanni Tumelero, Eduardo Leite teve 26,81% de votos no segundo turno, enquanto Onyx Lorenzoni somou 37,50% do eleitorado.

A entrevista estará disponível na editoria de Política do JC nas versões impressa e online, além das redes sociais do jornal.